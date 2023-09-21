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Закир Гасанов заявил о военных успехах по всем направлениям в ходе антитеррористических мероприятий

Закир Гасанов заявил о военных успехах по всем направлениям в ходе антитеррористических мероприятий Во время антитеррористических мероприятий локального характера, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана, по всем направлениям были достигнуты военные успехи.
Армия
21 сентября 2023 г. 12:52
Закир Гасанов заявил о военных успехах по всем направлениям в ходе антитеррористических мероприятий

Во время антитеррористических мероприятий локального характера, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана, по всем направлениям были достигнуты военные успехи.

Как сообщает Report, об этом Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов заявил 21 сентября во время телефонного разговора с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером.

Министр обороны особо подчеркнул, что во время антитеррористических мероприятий героизм, мужество и профессионализм наших военнослужащих были высоко оценены президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым.

В ходе телефонного разговора также состоялся подробный обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на английском языке Zakir Hasanov speaks about military successes achieved in all directions during local anti-terror measures
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov antiterror tədbirləri zamanı bütün istiqamətlər üzrə hərbi uğurlar qazanıldığını açıqlayıb

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