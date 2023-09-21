Закир Гасанов заявил о военных успехах по всем направлениям в ходе антитеррористических мероприятий

Во время антитеррористических мероприятий локального характера, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана, по всем направлениям были достигнуты военные успехи.

Во время антитеррористических мероприятий локального характера, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана, по всем направлениям были достигнуты военные успехи.

Как сообщает Report, об этом Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов заявил 21 сентября во время телефонного разговора с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером.

Министр обороны особо подчеркнул, что во время антитеррористических мероприятий героизм, мужество и профессионализм наших военнослужащих были высоко оценены президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым.

В ходе телефонного разговора также состоялся подробный обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.