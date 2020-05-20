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Закир Гасанов заслушал доклады на учениях, войска заняли исходные позиции

Закир Гасанов заслушал доклады на учениях

В ходе широкомасштабных оперативно-тактических учений министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов заслушал доклады командующих видами войск, командиров воинских объединений и соответствующих должностных лиц о принятых решениях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Министр дал соответствующие указания по управлению войсками, участвующими в учениях.

Завершено занятие позиций на местности силами и средствами, привлеченными к учениям. Пункты управления развернуты в районе оперативного предназначения, а ракетные и зенитные артиллерийские комплексы заняли резервные огневые и стартовые позиции.

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