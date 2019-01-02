Закир Гасанов: Я говорю родителям, мы приходим сюда не для того, чтобы хвалить друг друга

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ "Мы должны знать реальную ситуацию. Я говорю родителям в дни "открытых дверей" в воинских частях, что мы приходим сюда не для того, чтобы хвалить друг друга. Наша цель – выявлять и решать проблемы".

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

Он отметил, что министерство обороны использует различные способы для выявления правды: "Одним из них является "ящик доверия". Каждый родитель может написать анонимное письмо о проблеме. Эти письма получают представители Главного управления министерства. Мы верим в командиров, но нам также необходимо знать реальную ситуацию. Наша работа очевидна, и мы идем на встречи с родителями с чистой совестью. Мы уверены в результатах нашей работы. Выявление реальной ситуации - требование Верховного главнокомандующего. Азербайджанцы – смелый народ и говорят о проблеме открыто".

Министр в интервью Real tv направил послание представителям СМИ: "Работа в воинских частях находится на высоком уровне. Но есть отдельные негативные случаи. Если кто-то допускает недочеты, мы должны это знать, родителям следует говорить об этом. Дни "открытых дверей" проводятся каждые 3 месяца, и мы не ходим в одни и те же воинские части. Представители СМИ могут присоединиться к процессу, но они должны представлять недочеты в правильном свете. Разговор идет об азербайджанской армии, они уязвимы, так как стоят лицом к лицу с врагом. Вот почему я всегда говорю, когда вы берете интервью, прежде всего, берите его у солдата. Без солдата нет командира, нет генерала. Просьба к представителям СМИ, в дни "открытых дверей" ходить не в те воинские части, куда иду я, а в другие. Кто-то может подумать, что хорошие условия там, куда ходит министр..".