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Закир Гасанов высоко оценил организацию 5-й юбилейной оборонной выставки ADEX в Баку

Закир Гасанов высоко оценил организацию 5-й юбилейной оборонной выставки ADEX в Баку Министр обороны Закир Гасанов высоко оценил организацию 5-й юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX, которая прошла 24-26 сентября этого года в Бакинском экспо-центре.
Армия
12 октября 2024 г. 12:14
Закир Гасанов высоко оценил организацию 5-й юбилейной оборонной выставки ADEX в Баку

Министр обороны Закир Гасанов высоко оценил организацию 5-й юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX, которая прошла 24-26 сентября этого года в Бакинском экспо-центре.

Как сообщает Report, об этом министр заявил на служебном совещании в Министерстве обороны.

Министр с удовлетворением напомнил, что на стендах были продемонстрированы образцы современного вооружения и техники отечественного и зарубежного производства.

Напомним, 24-26 сентября в Бакинском экспо-центре прошла 5-я Азербайджанская международная оборонная выставка - ADEX, крупнейшее мероприятие в регионе, посвященное оборонной промышленности, и 14-я Международная выставка "Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника" - Securex Caspian.

В выставках приняли участие около 270 компаний, представляющих 38 стран.

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