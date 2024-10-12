Закир Гасанов высоко оценил организацию 5-й юбилейной оборонной выставки ADEX в Баку

Министр обороны Закир Гасанов высоко оценил организацию 5-й юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX, которая прошла 24-26 сентября этого года в Бакинском экспо-центре.

Министр обороны Закир Гасанов высоко оценил организацию 5-й юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX, которая прошла 24-26 сентября этого года в Бакинском экспо-центре.

Как сообщает Report, об этом министр заявил на служебном совещании в Министерстве обороны.

Министр с удовлетворением напомнил, что на стендах были продемонстрированы образцы современного вооружения и техники отечественного и зарубежного производства.

Напомним, 24-26 сентября в Бакинском экспо-центре прошла 5-я Азербайджанская международная оборонная выставка - ADEX, крупнейшее мероприятие в регионе, посвященное оборонной промышленности, и 14-я Международная выставка "Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника" - Securex Caspian.

В выставках приняли участие около 270 компаний, представляющих 38 стран.