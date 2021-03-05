Закир Гасанов выразил соболезнования Турции

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики господину Хулуси Акару

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики господину Хулуси Акару и начальнику Генштаба генералу Яшару Гюлеру в связи с крушением военного вертолета ВВС Турции в провинции Битлис, в результате чего погибли высокопоставленные военнослужащие, в том числе командир 8-го армейского корпуса генерал Осман Эрбаш, а также аварией военного автомобиля в провинции Ширнак.

Об этом Report передает со ссылкой на сайт Минобороны.