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Закир Гасанов выразил соболезнования Турции

Закир Гасанов выразил соболезнования Турции Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики господину Хулуси Акару
Армия
5 марта 2021 г. 07:47
Закир Гасанов выразил соболезнования Турции
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Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики господину Хулуси Акару и начальнику Генштаба генералу Яшару Гюлеру в связи с крушением военного вертолета ВВС Турции в провинции Битлис, в результате чего погибли высокопоставленные военнослужащие, в том числе командир 8-го армейского корпуса генерал Осман Эрбаш, а также аварией военного автомобиля в провинции Ширнак.

Об этом Report передает со ссылкой на сайт Минобороны.

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Версия на английском языке Azerbaijani Defense Minister offers condolence to Turkey 
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Türkiyəyə başsağlığı verdi: "Sizin acınız bizim də acımızdır"

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