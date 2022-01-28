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Закир Гасанов выразил соболезнования Пакистану

Закир Гасанов выразил соболезнования Пакистану Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с соболезнованиями командующему Сухопутными войсками Пакистана генералу армии Гамару Джаведу Баджва и председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Надиму Раза.
Армия
28 января 2022 г. 12:57
Закир Гасанов выразил соболезнования Пакистану

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с соболезнованиями командующему Сухопутными войсками Пакистана генералу армии Гамару Джаведу Баджва и председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Надиму Раза.

Как передает Report, в письме говорится:

"Глубоко опечален известием о гибели и ранении военнослужащих Вооруженных сил братского Пакистана в результате предательского теракта в Белуджистане.

Желаем погибшим упокоения от Аллаха, разделяем эту скорбь с их близкими, выражаем глубокие соболезнования семьям и желаем им терпения. Пусть Всевышний дарует выздоровление всем раненым".

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Версия на английском языке Azerbaijan Defense Minister expresses condolences to Pakistani side
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Pakistana başsağlığı verib

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