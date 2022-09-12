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Закир Гасанов выразил соболезнования Хулуси Акару

Закир Гасанов выразил соболезнования Хулуси Акару Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Хулуси Акару.
Армия
12 сентября 2022 г. 16:24
Закир Гасанов выразил соболезнования Хулуси Акару

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Хулуси Акару.

Как сообщает Report, в соболезновании говорится:

"Глубоко огорчен известием о гибели и ранениях военнослужащих славной турецкой армии в регионе, где проводятся антитеррористические операции, осуществляемые Вооруженными силами Турции с целью нейтрализации террористической угрозы и защиты мирных жителей от террористических атак. Ваша боль - это и наша боль.

Мы всегда рядом с братскими вооруженными силами Турции в ожесточенной борьбе с терроризмом и полностью вас поддерживаем.

Разделяю скорбь близких шехидов и выражаю глубочайшие соболезнования их семьям. Желаю скорейшего исцеления всем раненым".

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Версия на английском языке Azerbaijan's Defense Minister offers condolences to his Turkish counterpart
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Hulusi Akara başsağlığı verib

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