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    Закир Гасанов выразил соболезнование Сергею Шойгу

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с выражениями соболезнований министру обороны Российской Федерации, генералу армии Сергею Шойгу.

    Об этом Report  сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В письме говорится: "Глубоко потрясен известием по поводу трагической гибели членов экипажа Ил-20, который был сбит в Сирии.

    От имени личного состава Азербайджанской армии и от себя лично хочу выразить глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших. Вместе с Вами скорбим по поводу произошедшей трагедии".

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