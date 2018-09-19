Закир Гасанов выразил соболезнование Сергею Шойгу

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с выражениями соболезнований министру обороны Российской Федерации, генералу армии Сергею Шойгу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В письме говорится: "Глубоко потрясен известием по поводу трагической гибели членов экипажа Ил-20, который был сбит в Сирии.

От имени личного состава Азербайджанской армии и от себя лично хочу выразить глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших. Вместе с Вами скорбим по поводу произошедшей трагедии".