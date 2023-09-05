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Закир Гасанов выразил соболезнования Пакистану в связи с гибелью военнослужащих

Закир Гасанов выразил соболезнования Пакистану в связи с гибелью военнослужащих Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования председателю Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералу Сахиру Шамшаду Мирзе.
Армия
5 сентября 2023 г. 16:18
Закир Гасанов выразил соболезнования Пакистану в связи с гибелью военнослужащих

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования председателю Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералу Сахиру Шамшаду Мирзе.

Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана, в послании говорится:

"Глубоко опечален известием о гибели военнослужащих Военно-морских сил братского Пакистана в результате крушения вертолета в городе Гвадар провинции Белуджистан. Да упокоит Всевышний души погибших, мы разделяем скорбь их близких, выражаем глубокие соболезнования их семьям. Пусть их души покоятся с миром".

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Версия на английском языке Azerbaijan Defense Minister expresses condolences to Pakistan
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Pakistana başsağlığı verib

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