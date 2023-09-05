Закир Гасанов выразил соболезнования Пакистану в связи с гибелью военнослужащих

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования председателю Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералу Сахиру Шамшаду Мирзе.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования председателю Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералу Сахиру Шамшаду Мирзе.

Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана, в послании говорится:

"Глубоко опечален известием о гибели военнослужащих Военно-морских сил братского Пакистана в результате крушения вертолета в городе Гвадар провинции Белуджистан. Да упокоит Всевышний души погибших, мы разделяем скорбь их близких, выражаем глубокие соболезнования их семьям. Пусть их души покоятся с миром".