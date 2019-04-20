Закир Гасанов выразил соболезнования министру Национальной обороны Турции

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письма с выражениями соболезнований министру Национальной обороны Турции господину Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру в связи с гибелью и ранением военнослужащих в ходе контртеррористических операций, проведенных Вооруженными силами Турецкой Республики.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В письме говорится: «Глубоко потрясен известием по поводу гибели и ранении военнослужащих в ходе контртеррористических операций, успешно проведенных Вооруженными силами братской Турецкой Республики. Ваше горе это и наше горе тоже.

Мы всегда находимся рядом с Вооруженными силами братской Турции и всеми силами поддерживаем их в жесткой борьбе против терроризма.

Да упокоит Всевышний души наших шехидов. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым».