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Закир Гасанов встретился со спецпредставителем НАТО по Кавказу и Центральной Азии

Закир Гасанов встретился со спецпредставителем НАТО по Кавказу и Центральной Азии 29 апреля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с заместителем помощника генсека НАТО по иностранным делам и политике безопасности, спецпредставителем по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной
Армия
29 апреля 2022 г. 10:56
Закир Гасанов встретился со спецпредставителем НАТО по Кавказу и Центральной Азии

29 апреля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с заместителем помощника генсека НАТО по иностранным делам и политике безопасности, спецпредставителем по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербаджана.

В ходе встречи делегация была подробно проинформирована о реформах, проводимых в Азербайджанской армии в соответствии с поручениями президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, а также о работах на освобожденных территориях и текущей ситуации на азербайджано-армянской государственной границе.

Министр обороны рассказал о достигнутых успехах в сотрудничестве с НАТО, отметил важность дальнейшего развития взаимных связей.

Выразив признательность за теплый прием, Х.Коломина положительно оценил тесное сотрудничество Азербайджанской армии с Вооруженными силами Турции, особо подчеркнув, что это сотрудничество внесет значительный вклад в отношения между Азербайджаном и НАТО.

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