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    Закир Гасанов встретился с замминистра обороны Чешской Республики

    На встрече обсудили перспективы сотрудничества в военно-технической сфере и в области военного образования

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с заместителем министра обороны Чешской Республики Якубом Ландовским, который находится с визитом в нашей стране для участия на второй Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX 2016.

    Как сообщили Report в министерстве, на встрече обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Чехией в военно-технической сфере и в области военного образования, военно-политическую ситуацию в регионе Южного Кавказа и нагорно-карабахский конфликт.

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