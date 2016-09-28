Закир Гасанов встретился с замминистра обороны Чешской Республики

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с заместителем министра обороны Чешской Республики Якубом Ландовским, который находится с визитом в нашей стране для участия на второй Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX 2016.

Как сообщили Report в министерстве, на встрече обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Чехией в военно-технической сфере и в области военного образования, военно-политическую ситуацию в регионе Южного Кавказа и нагорно-карабахский конфликт.