Закир Гасанов встретился с военнослужащими в прифронтовой зоне - ВИДЕО

В рамках широкомасштабных командно-штабных учений министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили передовые подразделения одной из воинских частей в прифронтовой зоне, которая отмечает годовщину создания.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Министр обороны, проверив уровень боеготовности подразделений, наблюдал за передовыми позициями вооруженных сил Армении и дал соответствующие указания.

В завершение военнослужащим, несущим боевое дежурство на передней линии, были вручены ценные подарки и с ними была проведена беседа за чайным столом.