Закир Гасанов встретился с военнослужащими, проходящими лечение в госпитале

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В связи с праздником Новруз руководящий состав министерства обороны 19-го марта посетил Главный клинический госпиталь Вооруженных сил.

Как сообщили Report в пресс-службе минобороны, руководство министерства почтило память и возложило цветы к воздвигнутому на территории военно-медицинского учреждения памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Встретившись с личным составом, проходящим лечение в госпитале, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов поинтересовался состоянием здоровья военнослужащих. Министр вручил военнослужащим праздничные подарки и пожелал им скорейшего выздоровления и возвращения к местам службы.

Встретившись с коллективом госпиталя, министр обороны поздравил их с праздником, пожелал успехов и дал соответствующие указания.