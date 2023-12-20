Закир Гасанов встретился с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях

20 декабря министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, специальный представитель президента в Лачынском районе Масим Мамедов и высокопоставленные должностные лица министерства встретились с военнослужащими, несущими службу на освобожденн

20 декабря министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, специальный представитель президента в Лачынском районе Масим Мамедов и высокопоставленные должностные лица министерства встретились с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

Министр обороны отметил важность надлежащего выполнения военнослужащими возложенных на них обязанностей для совершенствования личной подготовки, повышения знаний и навыков. До сведения военнослужащих было доведено, что они должны быть готовы в любой момент выполнить приказ Верховного главнокомандующего.

М.Мамедов рассказал о работе, проводимой во всех регионах нашей страны, в том числе на освобожденных территориях, в целях дальнейшего улучшения материально-технического обеспечения и социально-бытовых условий военнослужащих. Была выражена уверенность в дальнейшем продолжении этой работы.

Затем группе отличившихся на службе военнослужащих были вручены ценные подарки.

Министр осмотрел представленную военную технику и проверил готовность экипажей.

Генерал-полковник З.Гасанов дал соответствующим должностным лицам поручения об улучшении социально-бытовых условий военнослужащих и поддержании высокого уровня боевой готовности.

В заключение состоялся обед с личным составом.