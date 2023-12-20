О нас

Закир Гасанов встретился с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях

Закир Гасанов встретился с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях 20 декабря министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, специальный представитель президента в Лачынском районе Масим Мамедов и высокопоставленные должностные лица министерства встретились с военнослужащими, несущими службу на освобожденн
Армия
20 декабря 2023 г. 16:41
Закир Гасанов встретился с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях

20 декабря министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, специальный представитель президента в Лачынском районе Масим Мамедов и высокопоставленные должностные лица министерства встретились с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

Министр обороны отметил важность надлежащего выполнения военнослужащими возложенных на них обязанностей для совершенствования личной подготовки, повышения знаний и навыков. До сведения военнослужащих было доведено, что они должны быть готовы в любой момент выполнить приказ Верховного главнокомандующего.

М.Мамедов рассказал о работе, проводимой во всех регионах нашей страны, в том числе на освобожденных территориях, в целях дальнейшего улучшения материально-технического обеспечения и социально-бытовых условий военнослужащих. Была выражена уверенность в дальнейшем продолжении этой работы.

Затем группе отличившихся на службе военнослужащих были вручены ценные подарки.

Министр осмотрел представленную военную технику и проверил готовность экипажей.

Генерал-полковник З.Гасанов дал соответствующим должностным лицам поручения об улучшении социально-бытовых условий военнослужащих и поддержании высокого уровня боевой готовности.

В заключение состоялся обед с личным составом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Defense Minister meets with military personnel serving in liberated territories
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Laçında hərbçilərlə görüşüb, döyüş hazırlığı ilə bağlı tapşırıqlar verib

Экслюзивные новости

Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi