Министр обороны Азербайджана встретился с министром национальной обороны Турции

Находящийся с рабочим визитом в Турции министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером.
Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны.
Сначала в министерстве национальной обороны Турецкой Республики состоялась торжественная церемония встречи, министры обороны Азербайджана и Турции прошли перед почетным караулом. Были исполнены государственные гимны обеих стран и в соответствии с протоколом была оставлена памятная запись в "Книге почетных гостей".
На встрече, в которой также присутствовал посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, было особо подчеркнуто, что искренние отношения глав государств положительно влияют как на сферу военного сотрудничества, так и на другие области.
Была выражена уверенность в том, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, основанное на взаимном доверии и поддержке, будет и впредь успешно развиваться и укрепляться. Отмечалось, что стратегическое союзничество двух стран основано на дружественных и братских отношениях.
На встрече обсуждены перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также отмечалась важность дальнейшего расширения проводимой в этом направлении работы.
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился в Турции с министром национальной обороны этой страны Яшаром Гюлером.
Как сообщает Report, информацию об этом распространило Министерство национальной обороны Турции.
Встреча проходила в формате один на один и с участием делегаций.
Отметим, что З.Гасанов находится с рабочим визитом в Турции.