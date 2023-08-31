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Министр обороны Азербайджана встретился с министром национальной обороны Турции

Министр обороны Азербайджана встретился с министром национальной обороны Турции Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился в Турции с министром национальной обороны этой страны Яшаром Гюлером.
Армия
31 августа 2023 г. 15:13
Министр обороны Азербайджана встретился с министром национальной обороны Турции

Находящийся с рабочим визитом в Турции министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны.

Сначала в министерстве национальной обороны Турецкой Республики состоялась торжественная церемония встречи, министры обороны Азербайджана и Турции прошли перед почетным караулом. Были исполнены государственные гимны обеих стран и в соответствии с протоколом была оставлена памятная запись в "Книге почетных гостей".

На встрече, в которой также присутствовал посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, было особо подчеркнуто, что искренние отношения глав государств положительно влияют как на сферу военного сотрудничества, так и на другие области.

Была выражена уверенность в том, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, основанное на взаимном доверии и поддержке, будет и впредь успешно развиваться и укрепляться. Отмечалось, что стратегическое союзничество двух стран основано на дружественных и братских отношениях.

На встрече обсуждены перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также отмечалась важность дальнейшего расширения проводимой в этом направлении работы.

14:16

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился в Турции с министром национальной обороны этой страны Яшаром Гюлером.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Министерство национальной обороны Турции.

Встреча проходила в формате один на один и с участием делегаций.

Отметим, что З.Гасанов находится с рабочим визитом в Турции.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani, Turkish defense ministers discuss military cooperation 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyənin müdafiə nazirləri hərbi əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər - YENİLƏNİB

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