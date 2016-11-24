Закир Гасанов встретился с руководящим составом медицинской службы Вооруженных сил

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие на итоговом совещании руководящего состава медицинской службы, который прошел в Главном клиническом госпитале Вооруженных сил.

Об этом Report сообщили из пресс-службы министерства обороны.

Доложив министру обороны о состоянии боеготовности личного состава, улучшении социально-бытовых условий, а также об оснащении военных медицинских учреждений современным оборудованием, начальник Главного медицинского управления министерства обороны генерал-майор медицинской службы Натиг Алиев подчеркнул, что совершенствование диагностики и лечебного процесса, защита здоровья и организация медицинского обеспечения военнослужащих и их семей в соответствии с современными стандартами, находится в центре внимания руководства государства и армии.

Министр обороны особо отметил, что широкомасштабные строительные работы, проводимые с целью усиления боеспособности Вооруженных сил, находятся в центре внимания руководства страны, лично президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

После представления медалей группе отличившихся в службе офицеров, министр обороны ознакомился с новым построенным на территории Главного клинического госпиталя Вооруженных сил зданием Центра судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

В заключение встречи министр ответил на интересующие офицеров вопросы.