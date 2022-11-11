Министр обороны встретился с главами турецких НПО военной направленности

Находящиеся с визитом в Азербайджане главы турецких неправительственных организаций (НПО) военной направленности - Эрдоган Каракуш, Хамза Дюрген, Мустафа Ишик и Беязит Юмук 11 ноября встретились с министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым.

Находящиеся с визитом в Азербайджане главы турецких неправительственных организаций (НПО) военной направленности - Эрдоган Каракуш, Хамза Дюрген, Мустафа Ишик и Беязит Юмук 11 ноября встретились с министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Выразив удовлетворение визитом гостей в нашу страну, министр подчеркнул, что двустороннее военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, основанное на дружеских и братских отношениях, и впредь будет успешно развиваться и укрепляться.

Генерал-полковник З.Гасанов поведал гостям об исторической значимости победы в 44-дневной Отечественной войне, одержанной под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, работе по восстановлению освобожденных территорий и о сложившейся обстановке в регионе.

Министр обороны особо подчеркнул важную значимость подобных НПО в национально-патриотическом воспитании молодежи.

Выразив удовлетворение визитом в нашу страну, турецкая делегация поблагодарила за оказанное гостеприимство. Главы НПО поздравили азербайджанскую армию с отмечавшимся 8 ноября - Днем Победы, выразили соболезнования родным и близким шехидов.

Представители турецкой делегации подробно проинформировали о деятельности возглавляемых ими организаций, в том числе о работе с семьями шехидов и ветеранами войны.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков.