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Министр обороны встретился с главами турецких НПО военной направленности

Министр обороны встретился с главами турецких НПО военной направленности Находящиеся с визитом в Азербайджане главы турецких неправительственных организаций (НПО) военной направленности - Эрдоган Каракуш, Хамза Дюрген, Мустафа Ишик и Беязит Юмук 11 ноября встретились с министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым.
Армия
11 ноября 2022 г. 18:30
Министр обороны встретился с главами турецких НПО военной направленности

Находящиеся с визитом в Азербайджане главы турецких неправительственных организаций (НПО) военной направленности - Эрдоган Каракуш, Хамза Дюрген, Мустафа Ишик и Беязит Юмук 11 ноября встретились с министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Выразив удовлетворение визитом гостей в нашу страну, министр подчеркнул, что двустороннее военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, основанное на дружеских и братских отношениях, и впредь будет успешно развиваться и укрепляться.

Генерал-полковник З.Гасанов поведал гостям об исторической значимости победы в 44-дневной Отечественной войне, одержанной под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, работе по восстановлению освобожденных территорий и о сложившейся обстановке в регионе.

Министр обороны особо подчеркнул важную значимость подобных НПО в национально-патриотическом воспитании молодежи.

Выразив удовлетворение визитом в нашу страну, турецкая делегация поблагодарила за оказанное гостеприимство. Главы НПО поздравили азербайджанскую армию с отмечавшимся 8 ноября - Днем Победы, выразили соболезнования родным и близким шехидов.

Представители турецкой делегации подробно проинформировали о деятельности возглавляемых ими организаций, в том числе о работе с семьями шехидов и ветеранами войны.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Türkiyənin hərbiyönümlü QHT rəhbərləri ilə görüşüb

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