О нас

Закир Гасанов встретился с руководителями предприятий ОПК Китая

Закир Гасанов встретился с руководителями предприятий ОПК Китая В рамках рабочей поездки в Китай министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов побывал в посольстве Азербайджана в этой стране
Армия
30 октября 2023 г. 13:40
Закир Гасанов встретился с руководителями предприятий ОПК Китая

В рамках рабочей поездки в Китай министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов побывал в посольстве Азербайджана в этой стране.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство обороны Азербайджана.

Министр возложил цветы к памятнику общенационального лидера азербайджанского народа Гейдару Алиеву в посольстве, была почтена светлая память великого лидера.

Затем Закир Гасанов встретился с руководителями ряда компаний, входящих в оборонно-промышленный комплекс Китая.

На встречах с участием посла нашей страны в Китае Буньяда Гусейнова обсуждены текущая ситуация и перспективы развития совместного сотрудничества, состоялся подробный обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani defense minister meets with heads of several Chinese companies of military-industrial complex
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Çinin müdafiə sənayesi kompleksinə daxil olan şirkət rəhbərləri ilə görüşüb

Самое читаемое

Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Сумгайыте
Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Сумгайыте
23 октября 2023 г. 15:29
В Баку совершен наезд на 6-летнего пешехода
В Баку совершен наезд на 6-летнего пешехода
24 октября 2023 г. 07:54
Сотрудники МККК встретились с пленными азербайджанцами в Армении
Сотрудники МККК встретились с пленными азербайджанцами в Армении
24 октября 2023 г. 17:14
На дороге Баку-Губа произошло ДТП, есть пострадавшие
На дороге Баку-Губа произошло ДТП, есть пострадавшие
25 октября 2023 г. 16:11
Большой шлем: Сегодня еще четыре азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу
Большой шлем: Сегодня еще четыре азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу
26 октября 2023 г. 09:44
Сняты возрастные ограничения для поездок в Карабах
ФотоСняты возрастные ограничения для поездок в Карабах
26 октября 2023 г. 17:37
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,6
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,6
27 октября 2023 г. 03:14
Председатель правления Государственного морского и портового агентства освобожден от должности
Председатель правления Государственного морского и портового агентства освобожден от должности
27 октября 2023 г. 18:12
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме обязательств перед Центральным банком (01.10.2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме обязательств перед Центральным банком (01.10.2023)
28 октября 2023 г. 12:56
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
29 октября 2023 г. 06:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi