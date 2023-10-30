Закир Гасанов встретился с руководителями предприятий ОПК Китая

В рамках рабочей поездки в Китай министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов побывал в посольстве Азербайджана в этой стране

В рамках рабочей поездки в Китай министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов побывал в посольстве Азербайджана в этой стране.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство обороны Азербайджана.

Министр возложил цветы к памятнику общенационального лидера азербайджанского народа Гейдару Алиеву в посольстве, была почтена светлая память великого лидера.

Затем Закир Гасанов встретился с руководителями ряда компаний, входящих в оборонно-промышленный комплекс Китая.

На встречах с участием посла нашей страны в Китае Буньяда Гусейнова обсуждены текущая ситуация и перспективы развития совместного сотрудничества, состоялся подробный обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.