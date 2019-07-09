Закир Гасанов встретился с руководителем представительства МККК в Азербайджане

9 июля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с завершающим свои полномочия в нашей стране главой представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане, госпожой Эленой Аймоне Сессера.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам взаимного сотрудничества между министерством обороны Азербайджана и МККК, деятельности, направленной на просвещение в области международного гуманитарного права личного состава воинских частей, дислоцированных в прифронтовой зоне и гражданского населения, проживающего вблизи линии соприкосновения войск, а также армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

Министр обороны выразил признательность госпоже Э.Сессера за усилия, приложенные в развитие отношений между нашей страной и международной организацией за период деятельности в Азербайджане и пожелал ей дальнейших успехов.