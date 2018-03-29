Закир Гасанов встретился с президентом Турции - ВИДЕО

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Находящийся с официальным визитом в Анкаре министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Report, информацию распространил официальный сайт президента Турции.

На встрече стороны обсудили вопросы региональной безопасности, основные направления военных связей между Азербайджаном и Турцией, коснулись развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-медицинской областях, сфере военного образования, проведения совместных учений, организации взаимных визитов экспертных групп и других представляющих взаимный интерес вопросов.

Отметим, что З.Гасанов отбыл в Турцию 28 марта.

31-го марта планируется участие генерал-полковника З.Гасанова в трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии, которая пройдет в городе Гиресун, Турция.