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Закир Гасанов встретился с представителем НАТО

Закир Гасанов встретился с представителем НАТО 25 октября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с начальником Управления по безопасности на основе сотрудничества Международного военного штаба НАТО генерал-
Армия
25 октября 2021 г. 15:55
Закир Гасанов встретился с представителем НАТО

25 октября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с начальником Управления по безопасности на основе сотрудничества Международного военного штаба НАТО генерал-майором Франческо Дъеллой.

Как сообщили Report в Минобороны, поприветствовав гостей, министр обороны подробно проинформировал их о работе, проводимой нашей армией на освобожденных территориях после Отечественной войны, завершившейся победой азербайджанской армии под командованием президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, а также о текущей ситуации на государственной границе.

В свою очередь, генерал-майор Ф.Дъелла, выразил удовлетворение текущим состоянием сотрудничества НАТО с Азербайджаном, позитивными результатами, достигнутыми в этой сфере, и подчеркнул важность дальнейшего развития взаимодействия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov NATO nümayəndəsi ilə görüşüb

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