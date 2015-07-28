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    ​Закир Гасанов встретился с послом Франции в Азербайджане

    Срок деятельности аккредитованного в Азербайджане военного атташе этой страны истек

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Сегодня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с послом Франции в нашей стране Паскалем Монье.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Коснувшись военно-политической ситуации в стране, стороны затронули успешно развивающиеся связи в военной области и особо отметили важность расширения деятельности в этом направлении.

    Присутствующий на встрече аккредитованный в Азербайджане военный атташе Вооруженных сил Франции, полковник-лейтенант Андре Эврар выразил удовлетворенность сотрудничеством. А.Эврар заявил, что несмотря на истечение срока деятельности в нашей стране, он всегда будет оставаться искренним другом Азербайджана.  

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