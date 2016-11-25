Закир Гасанов встретился с послом Бельгии в Азербайджане

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Королевства Бельгии в Азербайджане Бертом Скуфс.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства обороны, особо отметив деятельность, направленную на укрепление военного сотрудничества и взаимного доверия между Азербайджаном и Бельгией, а также вклад обеих стран в региональную безопасность, министр пожелал послу успехов в дипломатической деятельности.

Отметив связи Азербайджана с НАТО в рамках различных программ, в том числе программы "Партнерство ради мира", З.Гасанов напомнил об участии нашей страны в проводимой в Афганистане небоевой миссии "Решительная поддержка".

В свою очередь дипломат подчеркнул, что Королевство Бельгии также как НАТО и другие международные структуры поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Азербайджана.

Посол особо подчеркнул, что является сторонником мирного решения нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Стороны обсудили вопросы региональной безопасности, совместной борьбы с терроризмом и вопросы партнерства в других направлениях, а также провели обмен мнениями о перспективах развития военных связей двух стран.