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    Закир Гасанов встретился с послом Бельгии в Азербайджане

    Стороны обсудили вопросы региональной безопасности, совместной борьбы с терроризмом и вопросы партнерства в других направлениях

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Королевства Бельгии в Азербайджане Бертом Скуфс.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства обороны, особо отметив деятельность, направленную на укрепление военного сотрудничества и взаимного доверия между Азербайджаном и Бельгией, а также вклад обеих стран в региональную безопасность, министр пожелал послу успехов в дипломатической деятельности.

    Отметив связи Азербайджана с НАТО в рамках различных программ, в том числе программы "Партнерство ради мира", З.Гасанов напомнил об участии нашей страны в проводимой в Афганистане небоевой миссии "Решительная поддержка".

    В свою очередь дипломат подчеркнул, что Королевство Бельгии также как НАТО и другие международные структуры поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Азербайджана.

    Посол особо подчеркнул, что является сторонником мирного решения нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

    Стороны обсудили вопросы региональной безопасности, совместной борьбы с терроризмом и вопросы партнерства в других направлениях, а также провели обмен мнениями о перспективах развития военных связей двух стран.

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