Закир Гасанов встретился с послом Афганистана в Азербайджане

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ 26 октября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Афганистан в Азербайджане господином Мохаммадом Таги Халили.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны.
Министр обороны, особо отметив роль глав государств в развитии отношений между Азербайджаном и Афганистаном, подчеркнул успешное продолжение двусторонних отношений в военной сфере.
Посол М.Халили, отметив, что наши страны всегда поддерживают позиции друг друга в различных международных организациях, выразил благодарность за вклад азербайджанских военнослужащих в миротворческую миссию, проводимую в Афганистане.
Отметив для своей страны важность соглашения между министерствами обороны Азербайджана и Афганистана о подготовке афганских военнослужащих в специальных учебных заведениях министерства обороны Азербайджана в соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, господин М.Халили выразил признательность от имени своего государства и народа.
Во время встречи стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, перспективы военного сотрудничества, в частности в области военного образования, и обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и обороны.
News DepartmentАвтор новости