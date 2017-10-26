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    Закир Гасанов встретился с послом Афганистана в Азербайджане

    Обсудили перспективы военного сотрудничества и обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и обороны

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ 26 октября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Афганистан в Азербайджане господином Мохаммадом Таги Халили.

    Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

    Министр обороны, особо отметив роль глав государств в развитии отношений между Азербайджаном и Афганистаном, подчеркнул успешное продолжение двусторонних отношений в военной сфере.

    Посол М.Халили, отметив, что наши страны всегда поддерживают позиции друг друга в различных международных организациях, выразил благодарность за вклад азербайджанских военнослужащих в миротворческую миссию, проводимую в Афганистане.

    Отметив для своей страны важность соглашения между министерствами обороны Азербайджана и Афганистана о подготовке афганских военнослужащих в специальных учебных заведениях министерства обороны Азербайджана в соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, господин М.Халили выразил признательность от имени своего государства и народа.

    Во время встречи стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, перспективы военного сотрудничества, в частности в области военного образования, и обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и обороны.

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