Закир Гасанов встретился с послом Афганистана в Азербайджане

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ 26 октября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Афганистан в Азербайджане господином Мохаммадом Таги Халили.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Министр обороны, особо отметив роль глав государств в развитии отношений между Азербайджаном и Афганистаном, подчеркнул успешное продолжение двусторонних отношений в военной сфере.

Посол М.Халили, отметив, что наши страны всегда поддерживают позиции друг друга в различных международных организациях, выразил благодарность за вклад азербайджанских военнослужащих в миротворческую миссию, проводимую в Афганистане.

Отметив для своей страны важность соглашения между министерствами обороны Азербайджана и Афганистана о подготовке афганских военнослужащих в специальных учебных заведениях министерства обороны Азербайджана в соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, господин М.Халили выразил признательность от имени своего государства и народа.

Во время встречи стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, перспективы военного сотрудничества, в частности в области военного образования, и обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и обороны.