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Закир Гасанов встретился с новым военным атташе Турции в Азербайджане

Закир Гасанов встретился с новым военным атташе Турции в Азербайджане Вновь назначенный военный атташе Турции в Азербайджане, генерал-майор Закария Ялчин был представлен министру обороны, генерал-полковнику Закиру Гасанову
Армия
8 октября 2021 г. 13:31
Закир Гасанов встретился с новым военным атташе Турции в Азербайджане
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8 октября новоназначенный военный атташе Турции в Азербайджанской Республике генерал-майор Закария Ялчин был представлен министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Поздравив военного атташе с началом работы в Азербайджане, министр обороны пожелал ему успехов в деятельности по расширению двустороннего военного сотрудничества.

Выразив удовлетворение началом работы на посту военного атташе в нашей стране, генерал-майор З.Ялчин отметил, что приложит все усилия для развития азербайджано-турецкого сотрудничества, особенно в военной сфере.

На встрече было подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Турцией, в том числе сотрудничество в военной области, зиждется на узах дружбы и братства. Было отмечено развитие двусторонних отношений по восходящей линии.

Стороны также обсудили военно-политическую ситуацию в регионе, военную, военно-техническую, военно-образовательную, военно-медицинскую повестку и иные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Türkiyənin Azərbaycandakı yeni hərbi attaşesi ilə görüşüb

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