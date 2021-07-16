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Закир Гасанов встретился с новоназначенным послом Италии в Азербайджане

Закир Гасанов встретился с новоназначенным послом Италии в Азербайджане 16 июля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Италии в Азербайджане Клаудио Таффури.
Армия
16 июля 2021 г. 18:21
Закир Гасанов встретился с новоназначенным послом Италии в Азербайджане
Клаудио Таффури и Закир Гасанов

16 июля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Италии в Азербайджане Клаудио Таффури.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, поздравив посла с началом дипломатической миссии в нашей стране, министр пожелал ему успехов в деле расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Италией.

Коснувшись ситуации на освобожденных территориях, в том числе на армяно-азербайджанской государственной границе, министр обороны довел до внимания посла, что ответственность за имеющее место в последнее время нагнетание напряженности лежит на Армении.

Выразив удовлетворение началом своей деятельности на посту посла в нашей стране, дипломат подчеркнул, что приложит все усилия для развития двусторонних связей, в частности, сотрудничества в военной сфере.

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в военной сфере между армиями двух стран, а также в рамках программ НАТО, состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.

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Версия на английском языке Defense Minister informs new Italian Ambassador about situation on border with Armenia
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov İtaliyanın yeni səfirini Ermənistanla sərhəddəki vəziyyət barədə məlumatlandırıb

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