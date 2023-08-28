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Закир Гасанов встретился с начальником Генштаба Турции

Закир Гасанов встретился с начальником Генштаба Турции 28 августа министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией Вооруженных сил Турции во главе с начальником Генерального штаба генералом армии Метином Гюраком.
Армия
28 августа 2023 г. 17:12
Закир Гасанов встретился с начальником Генштаба Турции

28 августа министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в Азербайджане делегацией во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики генералом армии Метином Гюраком.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Поприветствовав гостей, министр обороны поздравил генерала армии М.Гюрака с назначением на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции.

Генерал-полковник З.Гасанов выразил соболезнования турецкой стороне в связи с известием о гибели военнослужащего славной турецкой армии в районе проведения антитеррористической операции "Pençe-Kilit" (Коготь-Замок)

Министр обороны поведал об успешно проделанной работе по приведению Азербайджанской армии в соответствие с турецкой моделью по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева, и поблагодарил братскую страну за оказанную поддержку.

Было отмечено, что согласно Шушинской декларации сегодня азербайджано-турецкие сотрудничество опирается на союзнических отношениях и что в качестве ее составной части были приняты последовательные меры в области армейского строительства.
Министр подчеркнул, что искренние отношения глав двух государств играют неоценимую роль в достижении высокого уровня сотрудничества между нашими странами.

Выразив признательность за оказанное гостеприимство, генерал армии М.Гюрак подчеркнул, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией развивается по восходящей линии. Он отметил, что взаимное военное сотрудничество двух государств ещё более укрепляет наше единство и открывает новые возможности для дальнейшего развития сотрудничества.

Было отмечено существование на протяжении всей истории неразрывных дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Турцией и выражена уверенность в том, что они будут и впредь укрепляться.

На встрече были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между армиями двух братских государств и ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani defense minister meets with Turkish chief of general staff
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Türkiyənin Baş Qərargah rəisi ilə görüşüb

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