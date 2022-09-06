О нас

Закир Гасанов встретился с начальником Генштаба Турции

Закир Гасанов встретился с начальником Генштаба Турции 6 сентября в рамках 4-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2022 в Бакинском Экспо центре министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турции генералом армии Яша
Армия
6 сентября 2022 г. 14:41
Закир Гасанов встретился с начальником Генштаба Турции

6 сентября в рамках 4-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2022 в Бакинском Экспо центре министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турции генералом армии Яшаром Гюлером.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в области региональной безопасности, военной, военно-технической, военно-образовательной и военно-медицинской сферах, организации взаимных визитов, а также другие вопросы, представляющие интерес.

Стороны особо подчеркнули важность использования технологических инноваций в совместных военных учениях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani defense minister meets chief of General Staff of Turkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Türkiyənin Baş Qərargah rəisi ilə görüşüb

Экслюзивные новости

Мадат Гулиев: Изготовленная в Азербайджане новая техника для разминирования испытана в Карабахе
Мадат Гулиев: Изготовленная в Азербайджане новая техника для разминирования испытана в Карабахе
6 сентября 2022 г. 15:12
Родившиеся в Украине в период войны дети граждан Азербайджана получили гражданство
Родившиеся в Украине в период войны дети граждан Азербайджана получили гражданство
6 сентября 2022 г. 14:29
В Азербайджане вспышка респираторных инфекций ожидается в октябре-декабре
В Азербайджане вспышка респираторных инфекций ожидается в октябре-декабре
5 сентября 2022 г. 15:11
Глава военной администрации Кривого Рога: Линия фронта отброшена от города на 50 км
Глава военной администрации Кривого Рога: Линия фронта отброшена от города на 50 км
2 сентября 2022 г. 16:58
Азербайджанские полицейские на службе в городе Лачыне
ФотоАзербайджанские полицейские на службе в городе Лачыне
1 сентября 2022 г. 09:52
Анар Рафиев: После начала войны развозили терминалы Starlink в горячие точки Украины
Анар Рафиев: После начала войны развозили терминалы Starlink в горячие точки Украины
31 августа 2022 г. 13:30
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
29 августа 2022 г. 10:49
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
26 августа 2022 г. 11:42
В результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
ФотоВ результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
26 августа 2022 г. 09:58
Назначен начальник станции Ходжасан
Назначен начальник станции "Ходжасан"
25 августа 2022 г. 16:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi