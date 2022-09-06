Закир Гасанов встретился с начальником Генштаба Турции

6 сентября в рамках 4-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2022 в Бакинском Экспо центре министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турции генералом армии Яша

6 сентября в рамках 4-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2022 в Бакинском Экспо центре министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турции генералом армии Яшаром Гюлером.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в области региональной безопасности, военной, военно-технической, военно-образовательной и военно-медицинской сферах, организации взаимных визитов, а также другие вопросы, представляющие интерес.

Стороны особо подчеркнули важность использования технологических инноваций в совместных военных учениях.