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    Закир Гасанов встретился с начальником Медицинской службы Вооруженных сил Турции

    Проведен обмен мнениями о возможностях Турции в подготовке военных врачей и других вопросах, представляющих взаимный интерес
    © Mod.gov.az

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане начальником Медицинской службы Вооруженных сил Турецкой Республики контр-адмиралом Хаяти Билгичем. 

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Подчеркнув важность укрепления двусторонних связей, развития возможностей взаимного сотрудничества и обмена опытом, министр обороны довел до сведения немаловажность расширения сотрудничества с Турцией в области военной медицины.

    Контр-адмирал Х.Билгич заявил, что для него высокая честь находиться в нашей стране и подчеркнул, что сотрудничество между нашими странами в области военной медицины, как и в других сферах, построено на высоком уровне и постоянно развивается.

    Затем стороны обменялись мнениями о перспективах развития в сфере военной нужды Азербайджана и Турции, организации различных курсов и взаимных визитов делегаций военных специалистов с целью обмена опытом, возможностях Турции в подготовке военных врачей и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

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