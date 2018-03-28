Закир Гасанов встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил Турции - ДОПОЛНЕНО

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Министерство обороны Азербайджана распространило информацию о встрече между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и начальником Генерального штаба Турецкой Республики генералом армии Хулуси Акаром.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в ходе встречи были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами, а также роль Азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции в обеспечении стабильности в регионе.

Стороны обменялись мнениями по сотрудничеству в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, проведению совместных военных учений и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турции, генералом армии Хулуси Акаром.

Как сообщает Report, на встрече в Анкаре обсудили нынешнее состояние военного сотрудничества между двумя странами и перспективы дальнейшего развития.

Отметим, что З.Гасанов 28-го марта отбыл с официальным визитом в Турцию.

31-го марта планируется участие генерал-полковника З.Гасанова в трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии, которая пройдет в городе Гиресун, Турция.