Закир Гасанов встретился с министром обороны Беларуси

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В рамках 2-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX 2016, которая проводится в Экспо-центре в Баку, 27 сентября состоялась встреча министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова с делегацией под руководством министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Андрея Равкова, находящегося с визитом в Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между двумя странами в военно-технической отрасли, возможности применения современной военной технологии, состоялся обмен мнениями по обмену опытом и другим интересующим стороны вопросам.