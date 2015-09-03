Закир Гасанов встретился с личным составом, участвующим в учениях "TurAz Qartalı-2015"

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, руководящий состав министерства, а также посол Турции в Азербайджане Исмаил Альпер Джошгун побывали на аэродроме, где расположились авиационные средства Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции, участвующие в совместных тактических учениях "ТurAz Qartalı-2015".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

З.Гасанов подчеркнул важность учений с точки зрения безопасности стран и заявил, что это является образцом военной силы. Он выразил удовлетворение проведением боевых полетов на высоком уровне и пожелал успехов участникам учений.

Посол И.Джошгун подчеркнул важность проведения учений в Азербайджане и сообщил, что проведение подобных учений стало традицией.

После этого состоялся брифинг о целях учений, подготовке личного состава, привлеченных силах, выполненных заданиях, полетах и применении авиационных средств.

Министр обороны встретился с летным и техническим экипажем, осмотрел боевую авиацию, поинтересовался ее тактически-техническими особенностями, возможностями применения, а также уровнем подготовки огневых систем различного назначения.