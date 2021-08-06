О нас
Report Georgia
Аудио новости

Закир Гасанов встретился с личным составом, несущим боевое дежурство в Кельбаджаре

Закир Гасанов встретился с личным составом, несущим боевое дежурство в Кельбаджаре По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжается визит министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова и руководящего состава министерства в воинские части, дислоцирован
Армия
6 августа 2021 г. 12:14
Закир Гасанов встретился с личным составом, несущим боевое дежурство в Кельбаджаре
0 : 00
0 : 00

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжается визит министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова и руководящего состава министерства в воинские части, дислоцированные в Кельбаджарском районе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Встретившись с личным составом, несущим боевое дежурство на позициях, расположенных на высоте 3000 метров напротив подразделений вооруженных сил Армении, министр обороны проверил устойчивость обороны, боевую и морально-психологическую подготовку военнослужащих, а также понаблюдал из командно-наблюдательного пункта за позициями противника.

Министру было доложено, что на посту созданы все необходимые условия для обеспечения качественной организации и ведения боевого дежурства.

Министр обороны высоко оценил созданные для военнослужащих условия, выразив удовлетворение. На встрече было сообщено о работе по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих. Отмечалось, что эта работа будет продолжена и впредь.

Министр поставил перед командованием соответствующие задачи по дальнейшему повышению боеспособности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Minister of Defense meets with military personnel on combat duty in Kalbajar
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Ermənistanla sərhədə gedib, qarşı tərəfin mövqelərini izləyib

Самое читаемое

Завтра бакинские детсады перейдут на систему электронного приема детей
ФотоЗавтра бакинские детсады перейдут на систему электронного приема детей
1 августа 2021 г. 11:34
Азербайджан разрешил въезд и выезд гражданам 20 стран - СПИСОК
Азербайджан разрешил въезд и выезд гражданам 20 стран - СПИСОК
2 августа 2021 г. 15:18
В Баку температура воздуха прогреется до 36 градусов, в регионах ожидаются дожди и град
В Баку температура воздуха прогреется до 36 градусов, в регионах ожидаются дожди и град
1 августа 2021 г. 11:41
Токио-2020: Азербайджанский боксер сборной Франции оскорбил судей
ФотоТокио-2020: Азербайджанский боксер сборной Франции оскорбил судей
1 августа 2021 г. 12:10
Средний размер заработной платы в Баку снизился на 4%
Средний размер заработной платы в Баку снизился на 4%
4 августа 2021 г. 16:44
Задержан депутат Эльданиз Салимов
Задержан депутат Эльданиз Салимов
3 августа 2021 г. 14:12
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
3 августа 2021 г. 16:14
Временному поверенному в делах России в Азербайджане вручили ноту
Временному поверенному в делах России в Азербайджане вручили ноту
1 августа 2021 г. 14:20
В Баку задержаны продававшие метамфетамин мать и сын
ФотоВ Баку задержаны продававшие метамфетамин мать и сын
3 августа 2021 г. 15:28
Депутат Эльданиз Салимов исключен из ПЕА
Депутат Эльданиз Салимов исключен из ПЕА
2 августа 2021 г. 18:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi