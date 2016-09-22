Закир Гасанов встретился с госсекретарем Совета безопасности Беларуси

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ 22 сентября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь Станиславом Засем.

Как сообщили Report из министерства, на встрече с чувством признательности было подчеркнуто, что находящиеся на высоком уровне связи между нашими странами и дружественные отношения глав государств создают крепкую основу для развития двустороннего сотрудничества.

При обсуждении дальнейших действий, которые послужат укреплению сотрудничества и взаимоотношению между Азербайджаном и Беларусью в военной области, был особо отмечен вклад двух государств в дело региональной безопасности.

Говоря о достаточном потенциале развития сотрудничества между нашими государствами в различных направлениях, особенно в области военного образования и в военно-технической сфере, министр обороны подчеркнул важность визита государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Станислава Зася и выразил уверенность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества.

Выразив удовлетворенность развитием двусторонних связей, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь отметил перспективы дальнейшего укрепления отношений с Азербайджанской Республикой, в том числе и планы сотрудничества в военной области.