 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Закир Гасанов встретился с госсекретарем Совета безопасности Беларуси

    На встрече обсудили дальнейшие действия, которые послужат укреплению сотрудничества и взаимоотношению между двумя странами в военной области

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ 22 сентября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь Станиславом Засем. 

    Как сообщили Report из министерства, на встрече с чувством признательности было подчеркнуто, что находящиеся на высоком уровне связи между нашими странами и дружественные отношения глав государств создают крепкую основу для развития двустороннего сотрудничества.

    При обсуждении дальнейших действий, которые послужат укреплению сотрудничества и взаимоотношению между Азербайджаном и Беларусью в военной области, был особо отмечен вклад двух государств в дело региональной безопасности.

    Говоря о достаточном потенциале развития сотрудничества между нашими государствами в различных направлениях, особенно в области военного образования и в военно-технической сфере, министр обороны подчеркнул важность визита государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Станислава Зася и выразил уверенность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества.

    Выразив удовлетворенность развитием двусторонних связей, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь отметил перспективы дальнейшего укрепления отношений с Азербайджанской Республикой, в том числе и планы сотрудничества в военной области.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi