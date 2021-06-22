Закир Гасанов встретился с главой Штаба командования Сухопутных войск НАТО

22 июня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с начальником Штаба командования Сухопутных войск НАТО в Измире генерал-майором Метином Токелем.

22 июня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с начальником Штаба командования Сухопутных войск НАТО в Измире генерал-майором Метином Токелем.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Поприветствовав гостя, генерал-полковник З.Гасанов рассказал об успешном развитии связей между Азербайджаном и НАТО, деятельности Азербайджанской армии в рамках различных программ и вкладе, вносимом нашими военнослужащими в миссию "Решительная поддержка" в Афганистане.

Подчеркнув, что основной целью сотрудничества между Азербайджаном и НАТО в различных сферах является устранение нестабильности, конфликтов и угроз в евроатлантическом пространстве, и создание единой системы безопасности в общемировом масштабе, министр обороны подчеркнул, что это сотрудничество будет продолжено и впредь.

В свою очередь, генерал-майор М.Токел особо отметил, что Альянс считает Азербайджан своим надежным партнером. Он высоко оценил участие нашей страны в борьбе с терроризмом и значительный вклад в обеспечение грузоперевозок для миротворческих операций, в том числе высокий профессионализм азербайджанских миротворцев в Афганистане.

На встрече стороны также обменялись мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.