Закир Гасанов встретился с главнокомандующим Воздушно-космическими силами РФ

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ 27 сентября в Бакинском Экспо-центре состоялась встреча министра обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковника Закира Гасанова с делегацией, возглавляемой главнокомандующим Воздушно-космическими силами Российской Федерации, генерал-полковником Виктором Бондаревым, которая находится с визитом в нашей стране для участия на 2-й Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX 2016.

Как сообщили Report в министерстве, на встрече состоялся обмен мнениями относительно перспектив сотрудничества в военной, военно-технической сфере и в области военного образования, а также вопросов, представляющих взаимный интерес.