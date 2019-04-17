Закир Гасанов встретился с гендиректором Международного военного штаба НАТО

17 апреля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с генеральным директором Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенантом Яном Бруксом.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Подчеркнув, что визит совпадает с 70-летием создания НАТО и 25-й годовщиной сотрудничества Азербайджан-НАТО, министр обороны отметил, что отношения Азербайджана с Альянсом носят многосторонний характер, и на государственном уровне уделяется особое внимание проведению этого юбилея партнерства.

Напомнив политическую поддержку, оказываемую НАТО территориальной целостности и суверенитету нашего государства, министр обороны довел до внимания, что это служит укреплению евроатлантической безопасности, а также важно для регионального мира и стабильности.

Я.Брукс, в свою очередь, высоко оценив отношения Азербайджан-НАТО, особо подчеркнул вклад, внесенный нашими миротворцами в международную безопасность в рамках миссий, проводимых в Афганистане, активное участие азербайджанских военнослужащих во многих программах Альянса, а также уровень подготовки наших офицеров, проходящих службу в различных штабах НАТО.

В ходе встречи были обсуждены вопросы оперативной подготовки, проведения учений, развития военного образования, достижения взаимодействия сил, а также состоялся подробный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества.