Закир Гасанов встретился с французской делегацией

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с президентом Национальной комиссии по ликвидации противопехотных мин Франции (CNEMA) Жераром Чешнелем.

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с президентом Национальной комиссии по ликвидации противопехотных мин Франции (CNEMA) Жераром Чешнелем.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Поприветствовав гостей, министр обороны проинформировал о работе по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов, проводимой на освобожденных территориях после победы в Отечественной войне, одержанной под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

В свою очередь, Ж.Чешнель выразил соболезнования в связи с шехидами, павшими в Отечественной войне, и отметил о готовности возглавляемой им комиссии оказать необходимую помощь во взаимодействии с Агентством Азербайджанской Республики по разминированию в работе по очистке освобожденных территорий от мин.