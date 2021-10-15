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Закир Гасанов встретился с французской делегацией

Закир Гасанов встретился с французской делегацией Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с президентом Национальной комиссии по ликвидации противопехотных мин Франции (CNEMA) Жераром Чешнелем.
Армия
15 октября 2021 г. 16:32
Закир Гасанов встретился с французской делегацией

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с президентом Национальной комиссии по ликвидации противопехотных мин Франции (CNEMA) Жераром Чешнелем.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Поприветствовав гостей, министр обороны проинформировал о работе по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов, проводимой на освобожденных территориях после победы в Отечественной войне, одержанной под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

В свою очередь, Ж.Чешнель выразил соболезнования в связи с шехидами, павшими в Отечественной войне, и отметил о готовности возглавляемой им комиссии оказать необходимую помощь во взаимодействии с Агентством Азербайджанской Республики по разминированию в работе по очистке освобожденных территорий от мин.

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Версия на английском языке Defense Minister meets with French delegation
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Fransa nümayəndə heyəti ilə görüşüb

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