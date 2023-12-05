Министр обороны Азербайджана встретился с египетским коллегой

Продолжается визит министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова в Египет в целях участия в международной оборонной выставке "EDEX-2023".

Продолжается визит министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова в Египет в целях участия в международной оборонной выставке "EDEX-2023".

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В рамках визита генерал-полковник З.Гасанов встретился с министром обороны Египта генерал-полковником Мухаммедом Ахмедом Заки.

На встрече с участием посла Азербайджана в Египте Эльхана Полухова стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.