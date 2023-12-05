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Министр обороны Азербайджана встретился с египетским коллегой

Министр обороны Азербайджана встретился с египетским коллегой Продолжается визит министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова в Египет в целях участия в международной оборонной выставке "EDEX-2023".
Армия
5 декабря 2023 г. 16:25
Министр обороны Азербайджана встретился с египетским коллегой

Продолжается визит министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова в Египет в целях участия в международной оборонной выставке "EDEX-2023".

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В рамках визита генерал-полковник З.Гасанов встретился с министром обороны Египта генерал-полковником Мухаммедом Ахмедом Заки.

На встрече с участием посла Азербайджана в Египте Эльхана Полухова стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Defense Minister meets Egyptian counterpart
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Misir müdafiə nazirləri hərbi əməkdaşlığı müzakirə ediblər

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