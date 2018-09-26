Закир Гасанов встретился с делегацией китайского военно-промышленного комплекса

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ 26 сентября в рамках третьей Азербайджанской международной оборонной выставки "ADEX 2018" министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой вице-президентом корпорации "Poly Technologies", которая входит в военно-промышленный комплекс Китая, Лю Цзяньминем.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в ходе встречи стороны провели обмен мнениями по региональной безопасности и ряду вопросов, представляющих взаимный интерес в сфере военного сотрудничества между Азербайджаном и Китаем.