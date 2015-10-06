​Закир Гасанов: Во время последних боев армяне понесли значительные потери

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с официальным визитом в нашей стране начальником Генштаба Вооруженных сил Турции генералом армии Хулуси Акаром.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Сначала члены турецкой делегации посетили могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и его супруги Зарифы Алиевой в Аллее почетного захоронения, почтили память шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и турецких шехидов в Аллее шехидов и возложили цветы к их могилам.

Затем в министерстве обороны состоялась официальная церемония встречи.

Сначала между министром обороны Азербайджана и начальником Генштаба Вооруженных сил Турции прошла встреча один на один, а затем в расширенном составе.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник З.Гасанов придал важное значение двустороннему военному сотрудничеству между нашими странами, осуществляемому в рамках проводимых посредством НАТО миротворческих операций, коснулся развития стратегического партнерства, строящегося на основе дружественных и братских отношений.

Затронув военно-политическую обстановку в стране, З.Гасанов заявил о реальной угрозе конфликта между Арменией и Азербайджаном региональной стабильности. Министр также коснулся попыток армянской стороны обострить ситуацию в регионе. Он отметил о больших потерях вражеской стороны в результате упорной борьбы азербайджанских солдат.

Выразив удовлетворенность встречей с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Х.Акар напомнил об опирающихся на дружеские традиции древних исторических корнях наших государств и заявил, что Турция является важным партнером Азербайджана: "Военное сотрудничество нужно продолжить и укреплять".

Затем провели обмен мнениями касательно перспектив развития связей между Вооруженными силами Азербайджана и Турции, коснулись возможностей сотрудничества в военной, военно-технической областях и в области военного образования и пр.

В заключение от имени Верховного главнокомандующего по приказу министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова за заслуги в укреплении военного сотрудничества между нашими странами генерал армии Х.Акар был удостоен медали "За заслуги в области военного сотрудничества".