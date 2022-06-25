Закир Гасанов: В нашей армии создана новая система управления на основе турецкого опыта

"Успешно ведется работа по совершенствованию Азербайджанской армии по турецкому образцу. Уже есть положительные результаты".

"Успешно ведется работа по совершенствованию Азербайджанской армии по турецкому образцу. Уже есть положительные результаты".

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в интервью телеканалу REAL TV.

"Весь мир находится под контролем военно-научных армий. Недавние военные столкновения показывают, что к этому вопросу нужно относиться очень серьезно. После войны мы устранили недостатки в этом направлении, и уже создали новую систему, используя опыт ВС Турции", - сказал он.