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Закир Гасанов: В мире антитеррористическую операцию Азербайджана считают уникальной

Закир Гасанов: В мире антитеррористическую операцию Азербайджана считают уникальной Мы изучаем и опыт, обретенный во время войны, и просчеты. Мы также изучаем использованные вооружения – применение каких из них принесло нам больше пользы, а какие недостаточно хорошо проявили себя в боях. Естественно, мы сделали выводы и заменили их.
Армия
25 июня 2024 г. 23:54
Закир Гасанов: В мире антитеррористическую операцию Азербайджана считают уникальной

Мы изучаем и опыт, обретенный во время войны, и просчеты. Мы также изучаем использованные вооружения – применение каких из них принесло нам больше пользы, а какие недостаточно хорошо проявили себя в боях. Естественно, мы сделали выводы и заменили их.

Как сообщает Report, об этом 25 июня в интервью АЗЕРТАДЖ и АзТВ заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

"Весь этот анализ показал, что после применения опыта, обретенного во время войны, в ходе антитеррористической операции враг был разгромлен в короткий срок. В мире эту антитеррористическую операцию считают уникальной операцией, к ней проявляют интерес. Отрадно, что операции азербайджанской армии под руководством победоносного Верховного главнокомандующего обстоятельно изучаются сегодня во всем мире", - добавил министр.

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Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov: Antiterror əməliyyatına dünyada unikal əməliyyat kimi baxırlar

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