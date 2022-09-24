Закир Гасанов: Успешные ответные меры стали очередным новшеством Азербайджанской армии, привнесенным в военную науку

Успешные, слаженные ответные меры, принятые подразделениями различных видов войск в ночное время одновременно в нескольких направлениях в условиях труднопроходимой горной местности, стали очередным новшеством Азербайджанской Армии, привнесенным в военную

Успешные, слаженные ответные меры, принятые подразделениями различных видов войск в ночное время одновременно в нескольких направлениях в условиях труднопроходимой горной местности, стали очередным новшеством Азербайджанской армии, привнесенным в военную науку.

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 24 сентября на служебном совещании в Центральном командном пункте.

"Эти бои будут изучены и проанализированы ведущими мировыми военными экспертами", - отметил министр.