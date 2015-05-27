​Закир Гасанов: Уровень боевой подготовки нашей армии, патриотизм личного состава стремительно растут

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав вооруженных сил с Днем Республики. Как сообщает Report, в поздравительном тексте говорится:

"Я от всего сердца поздравляю вас с Днем Республики - 28 мая.

Образование Азербайджанской Демократической Республики - значительное событие в истории нашей страны, которое продемонстрировало волю нашего народа к свободе и независимости".

З.Гасанов отметил, что в результате успешной реализации задач, поставленных Верховным главнокомандующим перед вооруженными силами, уровень боевой подготовки нашей армии, боеспособность и патриотизм личного состава стремительно растут:

"Предстоящие I Европейские игры являются показателем высокого авторитета нашей страны на международной арене и прогрессивного развития республики.

Я верю, что вы и в дальнейшем сохраните верность Конституции Азербайджана, воинской присяге и уставу, достигнете новых успехов в боевой и общественно-политической подготовке, и под руководством Верховного главнокомандующего водрузите трехцветный флаг на оккупированных исторических землях Азербайджана".