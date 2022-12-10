Закир Гасанов: Учения "Братский кулак" играют важную роль в обеспечении устойчивого мира и безопасности в регионе

10 декабря под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова состоялось заседание коллегии Министерства обороны по итогам 2022 года.

10 декабря под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова состоялось заседание коллегии Министерства обороны по итогам 2022 года.

Как сообщает Report со ссылкой на минобороны, в заседании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений, служб и самостоятельных отделов министерства. Посредством видеосвязи к работе заседания были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, а также начальники учебных заведений специального назначения.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики.

На заседании первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев выступил с широким докладом о реформах, проведенных за прошедший год по поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева в сфере армейского строительства, о достижениях в области повышения возможностей и способностей, оперативной и боевой подготовки, оснащении современным вооружением и техникой, инженерных и разведывательных служб, комплектования профессиональными кадрами, морально-психологической подготовки личного состава и в других сферах.

Проанализировав служебно-боевую деятельность армии Азербайджана в 2022 году, генерал-полковник К.Велиев отметил, что проведение различных военных учений и занятий по боевой подготовке способствовало повышению боеспособности войск и профессионализма личного состава.

Было обстоятельно рассказано о работе по прокладке новых дорог в результате инженерных мероприятий, проведенных на освобожденных территориях, очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Затем советник министра обороны генерал-полковник Бахтияр Эрсай рассказал в своем выступлении о проделанной работе по приведению армии Азербайджана в соответствие с моделью Вооруженных сил Турции, о новых достижениях в результате проводимых реформ.

Затем заместитель министра обороны - начальник Главного управления по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Низам Османов выступил с докладом о проведенной в армии Азербайджана в текущем году работе в области обеспечения и снабжения войск.

Генерал-лейтенант Н.Османов рассказал о работах по благоустройству, проводимых в воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях, о сданных в эксплуатацию объектах военной инфраструктуры, а также о мерах по улучшению социально-бытовых условий личного состава.

Была предоставлена подробная информация о своевременном обеспечении войск всеми видами материально-технических средств в соответствии с установленными нормами, поддержании вооружения и военной техники в постоянной боевой готовности, охране жизни и здоровья личного состава, организации качественного питания.

Было отмечено, что на боевых позициях в высокогорной местности в соответствии с нормами созданы запасы продовольствия, вещей, топлива и дров, личный состав обеспечен теплой одеждой, в целом, достигнуты поставленные на текущий год цели по материально-техническому обеспечению.

Генерал-лейтенант Н.Османов отметил, что ведутся соответствующие работы по поддержанию в боевой готовности бронетанковой и автомобильной техники, соединения, воинские части полностью обеспечены ракетами и боеприпасами в соответствии с предусмотренными нормами.

Выступившие на заседании заместители министров подчеркнули, что особое внимание уделяется вопросам развития и совершенствования Сухопутных войск, Отдельной общевойсковой армии, Военно-воздушных сил и Военно-морских сил.

Затем была проанализирована сложившаяся оперативная обстановка в Кяльбаджарском, Лачинском и Дашкесанском районах, а также на территориях временной дислокации российского миротворческого контингента.

Были проанализированы итоги совместных азербайджано-турецких учений, проведенных в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве, заключенным между Азербайджаном и Турцией. Была отмечена особая значимость учений «Братский кулак», состоявшихся на территории города Баку, а также Астаринского, Джебраильского и Имишлинского районов, в ходе которых были успешно выполнены все поставленные задачи.

Выступивший с заключительной речью генерал-полковник З.Гасанов отметил, что совместные учения способствуют обеспечению стабильного мира и безопасности в регионе.

Министр обороны отметил, что Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами высоко оценил служебно-боевую деятельность армии Азербайджана и контрнаступательные операции, проведенные в 2022 году в ответ на провокации вооруженных сил Армении.

Доведя до внимания участников коллегии задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим перед армией Азербайджана на 2023 год, министр поручил уделить особое внимание уровню профессионализма личного состава, боевой готовности войск, повышению боевой подготовки, в том числе интенсивности учений и полевых занятий.

Были даны соответствующие поручения по дальнейшему усилению постоянного наблюдения и контроля за деятельностью незаконных армянских вооруженных формирований на территориях временной дислокации российского миротворческого контингента в Карабахском экономическом районе.

Была подчеркнута важность неукоснительного соблюдения правил пожарной и иной безопасности при несении боевого дежурства и в повседневной службе, особого внимания к дальнейшему укреплению идеологического и морально-психологического обеспечения личного состава.

В ходе заседания были даны конкретные поручения относительно инженерных мероприятий, проводимых на освобожденных территориях.

Министр обороны дал указания должностным лицам о строгом контроле за вопросами обеспечения армии Азербайджана в зимний сезон, особенно подразделений, дислоцированных в горной местности, о строгом контроле на опорных пунктах и боевых позициях за всеми видами созданных запасов, включая запасы жидкости, дров и угольного топлива.

В заключение были даны соответствующие поручения по вопросам улучшения служебных и социально-бытовых условий личного состава, а также медицинского обеспечения.