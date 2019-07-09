 Наверх

Закир Гасанов принял участие в открытии нового объекта инфраструктуры ВМС - ВИДЕО

Закир Гасанов участвовал в открытии нового объекта инфраструктуры ВМС

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются работы, проводимые в сфере повышения уровня боевой готовности и улучшения социально-бытовых условий личного состава Военно-морских сил (ВМС).

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии нового объекта инфраструктуры одной из воинских частей ВМС и ознакомились с созданными здесь условиями.

Министр обороны осмотрел здание штаба, матросское общежитие, медпункт, другие служебные и административные помещения, а также сооружения и оборудование, имеющиеся на территории воинской части.

Было доложено, что созданные условия послужат более качественному и эффективному выполнению личным составом задач и заданий, стоящих перед воинской частью.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!