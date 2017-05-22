Закир Гасанов: У Азербайджана и Грузии есть большой потенциал для сотрудничества в сфере обороны

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ У Азербайджана и Грузии есть большой потенциал для сотрудничества в сфере обороны. Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в Тбилиси на пресс-конференции по итогам встречи со своим грузинским коллегой Леваном Изория.

"У нас есть большой потенциал сотрудничества в военной сфере. Министр обороны Грузии это отметил. Я приветствую и поддерживаю все эти инициативы. Я уверен, что наше сотрудничество будет развиваться быстрее", — сказал Гасанов.

В свою очередь Л. Изория отметил, что две страны связывает стратегическое партнерство и важно, что эти отношения были направлены на обеспечение безопасности и мира в регионе. Стороны также обсудили и военные учения, в которых периодически вместе участвуют грузинские и азербайджанские военные. В частности, речь зашла об учениях, проводимых в школе горной подготовки Сачхере (регион Имерети) имени полковника Бесика Кутателадзе.

По словам Изория, Грузия, Азербайджан и Турция в июне и сентябре этого года планируют провести совместные военные учения.

После встречи с грузинским коллегой Гасанов направился к площади Героев, где почтил память погибших грузинских военных в ходе боев за территориальную целостность страны.

З. Гасанов также провел встречу с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Стороны рассмотрели перспективы двухстороннего сотрудничества в военной сфере.

23 мая министры обороны Азербайджана и Грузии отправятся в курортный город Батуми. К ним присоединится и министр обороны Турции Фикри Ышык. Главы оборонных ведомств трех стран проведут очередное заседание в рамках трехстороннего министериала.